A Chieri il dj set arriva a casa con THE TASTE

Sabato a Chieri dj set con Enrico Piva (aka THE TASTE) dalle 18 alle 19, in diretta dal piazzale della chiesa di San Giorgio. "Un’ora di musica - si legge - che dal punto più alto della città, il piazzale di San Giorgio, ha l’obiettivo di unire i chieresi in un momento di socialità alternativa"

"Ognuno a casa propria avrà l'opportunità di ascoltare la performance di uno dei dj più noti del panorama italiano e di ballare sulle note dei più famosi brani nazionali ed internazionali, spaziando dai mostri sacri del rock ,tra i quali Bowie e Van Morrison, con un’incursione nell'elettronica pura dei Daft Punk a brani più intimistici come quelli dei Buena Vista Social Club, Lucio Dalla e Vasco Rossi" conclude il Comune.

Come partecipare

*Collegandosi alla diretta streaming sul profilo FB @comunechieri

*Collegandosi alla diretta streaming sul profilo FB @The.Taste.Official

* Ascoltando sui balconi