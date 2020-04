In provincia di Torino il pranzo di Pasqua e Pasquetta con Il Bergamotto arriva a domicilio!

Il Bergamotto Ristorante Pizzeria ha organizzato un servizio che permette di raggiungere i Clienti direttamente a casa.

Quest'anno non possiamo avervi da noi al Ristorante per Pasqua e Pasquetta quindi abbiamo pensato di festeggiare raggiungendovi a casa, portandovi i nostri menu, in modo da essere vicini anche se lontani, ecco le nostre proposte:

Menu “Pasqua a casa tua”

Antipasti

- Vitello in salsa tonnata

- Battuta di Fassone

Primo

- Lasagna

Secondo e contorno

- Spallotto di vitello con piccola ratatouille

Dolce

- Tiramisù

Il prezzo a persona è pari a € 25,00 ed è inclusa la consegna in tutta Torino e provincia.

Menu “Pasquetta a casa tua”

Grigliata mista di carne con patate al forno

Il prezzo a persona è pari a € 20,00 e con l’aggiunta del Tiramisù è pari a € 23,00. È inclusa la consegna in tutta Torino e provincia.

IMPORTANTE: ogni menu si può ordinare entro GIOVEDI' 09.04.2020

Per Pasqua la consegna avverrà un giorno prima ovvero SABATO 11.04.2020

Per Pasquetta la consegna avverrà LUNEDI' 13.04.2020 ENTRO le H.12:00

Nota: per la grigliata la carne avrà solo mezza cottura, poi abbattuta e messa sottovuoto con olio e aromi, una volta arrivata a casa, dovrete metterla in una teglia in forno per 10/15 minuti a 180°.

Come sempre tutte le preparazioni e le consegne rispetteranno le norme igienico sanitarie con utilizzo di mascherine e guanti.

Aspettiamo numerose vostre telefonate e con l'occasione vi auguriamo una Buona Pasqua!!!

Telefono: 011.4598931 - 388.1062798

Consegne tutta TORINO E PROVINCIA

Per informazioni e contatti:

Ristorante Pizzeria

Il Bergamotto

Telefono: +39 011 459 89 31

Cellulare: +39 388 1062 798

Sito web: http://www.ristoranteilbergamotto.com/

Seguici anche su Facebook a questo indirizzo: https://www.facebook.com/ilbergamottovenaria