Lettera dei sindacati degli inquilini all'assessore Caucino: "Bene i 3,6 milioni stanziati dalla Giunta, ma resta grave il problema degli affittuari che hanno perso il lavoro"

In una lettera indirizzata all’assessore regionale alle Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Chiara Caucino, i sindacati degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat sottolineano l'apprezzamento che "nel decreto Cura Italia siano previste alcune misure come il rinvio del pagamento delle rate dei mutui per la prima casa e la sospensione degli sfratti. Ma rimane il problema di tutti quei cittadini in affitto che stanno vedendo il proprio reddito ridursi drasticamente o addirittura hanno già perso il lavoro".

"Al momento nessuno sa calcolare quante sono le persone che si troveranno in tale situazione, ma si tratta sicuramente di grossi numeri. Le nostre segreterie nazionali stanno chiedendo al Governo risorse anche per i cittadini in affitto; straordinarie per affrontare l’emergenza di questi mesi e in seguito un intervento strutturale di sostegno delle locazioni, (tra l’altro previsto dalla legge 431), utilizzando anche tutte le risorse disponibili non spese", prosegue la missiva.