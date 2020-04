Coronavirus, ecco i servizi "a distanza" dell'Agenzia delle Entrate: dal codice fiscale alla tessera sanitaria

Le 9 Direzioni provinciali, i 28 Uffici Territoriali e gli 8 Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte si adattano al periodo particolare di contrasto al Coronavirus e - in queste settimane - sono aperti al pubblico esclusivamente per la consegna di documentazione. Ma i cittadini che in questo periodo hanno bisogno dei servizi dell’Agenzia possono usufruirne da casa in modo notevolmente semplificato rispetto al solito. Ad esempio, chi ha bisogno del codice fiscale per un nuovo nato o il duplicato della tessera sanitaria, chi vuole richiedere un certificato o l’accredito di un rimborso sul conto corrente.