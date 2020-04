L'annuncio di Nosiglia: "Per la vigilia di Pasqua Ostensione 'virtuale' della Sindone"

Sorpresa di Pasqua annunciata dall'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia: sabato 11 aprile ci sarà una straordinaria Ostensione della Sacra Sindone. Che ovviamente sarà soltanto "virtuale": l'evento, con l'arcivescovo di Torino in contemplazione del Sacro Lino, sarà infatti trasmesso sui social e in diretta televisiva a partire dalle ore 17.

L'annuncio è stato dato oggi alle 12 dallo stesso arcivescovo, in accordo con il Vaticano, in una diretta Facebook dalla cappella dell'Arcivescovado. "Più forte è l’amore - ha detto Nosiglia - Questo è l’annuncio pasquale che la Sindone ci porta a rivivere e ci riempie il cuore di riconoscenza e di fede. Sì, l’amore con cui Gesù ci ha donato la sua vita e che celebriamo durante la Settimana Santa è più forte di ogni sofferenza, di ogni malattia, di ogni contagio, di ogni prova e scoraggiamento. Niente e nessuno potrà mai separarci da questo amore, perché esso è fedele per sempre e ci unisce a lui con un vincolo indissolubile".

"In migliaia e migliaia, giovani e adulti, anziani, sani e malati - ha poi spiegato l'arcivescovo di Torino - mi hanno chiesto di poter pregare insieme in questi giorni e di poterlo fare davanti alla Sacra Sindone, sono felice che questo desiderio si possa avverare anche grazie ai social e alle tv proprio in occasione della vigilia di Pasqua".

La Sindone tornerà dunque visibile, anche se non dal vivo, dopo l'ostensione del 2015 e dopo la mini-ostensione del 2018, in occasione del pellegrinaggio di duemila ragazzi e ragazze verso il Sinodo mondiale di Roma.