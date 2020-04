Coronavirus, a Moncalieri al via le domande per i buoni spesa. Da lunedì tornano i mercati

L'annuncio lo ha dato ieri, in tarda serata, il sindaco Paolo Montagna: per quanto riguarda la questione degli aiuti alimentari, a Moncalieri da oggi è possibile presentare la domanda per ricevere buoni spesa o beni di prima necessità.

"Ci eravamo impegnati: stop alla burocrazia, siamo in emergenza, nessuno resterà da solo", ha spiegato Montagna. "Da oggi, se sei in difficoltà economica a causa del coronavirus, puoi presentare la domanda per ricevere buoni spesa o beni di prima necessità. Come? Andando sul sito del Comune di Moncalieri per tutte le informazioni: https://bit.ly/3aH2ooz".

Intanto, la raccolta fondi “Moncalieri per le famiglie” ha superato i 5000 euro, a conferma della grande solidarietà che anima la comunità moncalierese. "Sto continuando a ricevere tante chiamate da cittadini e imprese, che continuano a donare. Donne e uomini che desiderano restare anonimi, ma che con gesti concreti desiderano stare vicino a chi è in più in difficoltà. E il cui contributo pesa tantissimo", ha spiegato il sindaco Montagna.

Poi il primo cittadino ha rinnovato il consueto appello: "Ora combattiamo contro il virus, stiamo a casa, aiutiamo chi è in difficoltà, ma quando l’emergenza sarà finita non dimenticheremo tutto questo". Quindi un annuncio atteso da molti: "Da lunedì 6 aprile tornano i mercati a Moncalieri, anche se si tratta ovviamente solo dei banchi alimentari. Saranno garantiti gli accessi contingentati grazie al presidio costante della Polizia Municipale".

Sarà per Moncalieri un piccolo grande segnale di ritorno alla normalità. In attesa di quella vera e autentica.