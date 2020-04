Il Pd Piemonte dona 10mila mascherine tre veli ad associazioni del terzo settore

Il Partito Democratico del Piemonte distribuirà nei prossimi giorni 10.000 mascherine tre veli ad associazioni e realtà del terzo settore impegnati quotidianamente in fornitura pasti e accoglienza di senza tetto.

"Ci teniamo a sottolineare - sottolinea il segretario regionale del Pd, Paolo Furia - che la nostra è una fornitura di mascherine a uso civile, non sufficienti a proteggere il personale medico e infermieristico più esposto al lavoro con malati sintomatici, ma appropriate per personale impegnato in servizi sociali che prevedono interazioni con soggetti sani. Il grande fabbisogno di mascherine a uso civile, per la cittadinanza e per le associazioni, sta attivando aziende sul territorio e importatori".

"Un grande sistema di donazioni si sta muovendo. Il Partito Democratico non sta a guardare e farà la sua parte. La prima donazione, concordata con il Partito Democratico - Federazione di Torino andrà in favore di Arci Piemonte, che li destinerà a volontari impegnati in servizi senza fissa dimora e distribuzione pacchi alimentari a famiglie bisognose. Vi terremo informati sulle prossime donazioni".