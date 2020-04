"Occhio alla psichiatria, non diventi un altra polveriera"

"Il depauperamento delle risorse professionali nell’era del coronavirus si sta facendo sentire anche sulla psichatria. La chiusura di molti centri di salute mentale nel corso degli anni sul territorio ha tolto punti di riferimento importanti per la popolazione che soffre di disturbi psichiatrici". Lo sottolinea Francesco Coppolella, segretario regionale del sindacato Nursind.

"Molti pazienti hanno necessita di assumere e praticare terapie giornalmente o in alcuni giorni della settimana e per fare questo devono uscire di casa e recarsi nei centri di salute mentale che non sono poi cosi vicini ormai. Molti pazienti hanno necessita di doverle praticare a domicilio. Serve un monitoraggio costante sui gruppi appartamento dove vivono molti di loro creando una unità di controllo e sorveglianza".

"A tale proposito non ci sembra che si sia posta molta attenzione a riguardo , non vorremmo che si apra un altro fronte di crisi a breve visto anche la difficoltà a trovare collaborazione nella tipologia dell’utenza che non potrà reggere a lungo. Servono dpi adeguati per il personale che ad oggi non pare esserci. Servono dpi per i pazienti. E' necessario riorganizzare i servizi con punti di somministrazione terapia e monitoraggio in tutti i distretti precedentemente chiusi per non dimenticare nessuno. Serve preparare una uniti di crisi e gestione post emergenza per tutti coloro che avranno ripercussioni da questa situazione. Auspichiamo che si intervenga preventivamente e non quando è troppo tardi come in altri ambiti".