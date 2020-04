"Andrà tutto bene": il Regina Margherita tappezzato dai disegni dei bambini per stare vicino a chi soffre per il coronavirus

Il Regina Margherita di Torino tutto "tappezzato" di disegni. Il motivo? Un'iniziativa della Fondazione Forma che ha coinvolto i bambini ricoverati, le mamme, gli infermieri, i medici e tutto il personale dell'ospedale infantile.

Un Ospedale che continua a funzionare per i propri ricoverati, ma privato purtroppo in questo momento di emergenza di tutte le attività parallele che tanto aiutano i piccoli pazienti a trascorrere serenamente il tempo della loro permanenza al Regina. Niente scuola, niente visite di parenti e amici, niente Pet Therapy, niente gioco in ospedale, niente laboratori.

Ecco allora l'idea della Fondazione Forma: salutare dai vetri dell’Ospedale la città di Torino, le persone ricoverate e sofferenti colpite dal coronavirus, tutti coloro che stanno lavorando incessantemente per sconfiggere l’emergenza, le istituzioni tutte, che sempre sono vicine all’Infantile. Sono infatti stati appesi sulle finestre del palazzo rosa del Regina, che si affaccia su Piazza Polonia, moltissimi disegni colorati con messaggi di augurio e speranza.

"Pur da distante, perché anche i nostri uffici sono chiusi e tutti si lavora da casa, siamo riusciti, con l’impegno e l’entusiasmo di tutti, a far sentire la voce del Regina, quella di chi lo popola e lo fa funzionare, e che, ben consapevole di che cosa significa stare ‘chiusi’ in un ambiente protetto e lavorare per sconfiggere la malattia, vuole essere vicino agli altri. Il modo migliore per far sentire la nostra voce era affiggere disegni, colori e messaggi di speranza ai vetri delle finestre", afferma Antonino Aidala, presidente di Fondazione Forma.