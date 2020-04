Piemontesi e lombardi in "fuga" verso il mare: multato proprietario di seconda casa nell'Imperiese

Sanzionato dagli agenti della polizia municipale di Diano Marina, agli ordini del comandante Franco Mistretta, un proprietario di seconda casa proveniente dalla Lombardia. L'uomo è stato quindi sanzionato, per aver violato il divieto imposto dalla Regione Liguria, e anche dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Chiappori. Le Istituzioni hanno infatti negato la possibilità di recarsi presso le seconde abitazioni in modo da contenere il contagio da Coronavirus. I controlli per impedire l'ingresso in città da parte dei villeggianti sia lombardi che piemontesi sono stati intensificati ieri e avranno luogo, in modo massiccio, fino a dopo il ponte di Pasqua.

"Questi atteggiamenti sono da condannare- ha dichiarato il primo cittadino Chiappori- non solo perchè vengono commessi in violazione di legge ma sopratutto per la pericolosità sanitaria della situazione: non possiamo permetterci di sovraccaricare le nostre strutture sanitarie che sono già in sofferenza."