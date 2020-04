Coronavirus, Appendino:"Ad oggi non abbiamo mascherine adatte per tutta la Municipale"

“Sono rimasta colpita e dispiaciuta di come l’assessore Ricca abbia offeso l’intero corpo della Polizia Municipale, spargendo allarmismo in un momento così delicato”. Così la sindaca Chiara Appendino è intervenuta durante il Consiglio Comunale in videoconferenza, durante le comunicazioni sull’impiego dei vigili urbani durante l’emergenza Coronavirus.

Venerdì l’assessore regionale Fabrizio Ricca aveva attaccato la prima cittadina di Torino, accusandola di aver messo in ferie il 50% dei Civich, con il risultato di avere “Porta Palazzo fuori controllo con persone in strada a tutte le ore”.

Oggi Appendino ha nuovamente precisato che su “1.750 agenti in servizio, circa il 21% - cioè 300 persone – sono in vacanza: è un dato fisiologico in questo periodo. Per arrivare alla metà dei vigili, Ricca ha sommato i vigili in ferie e quelli in smart working: una modalità che è stata individuata dalla stessa Regione. Ci sono lavoratori che non possono svolgere lavoro in strada”.

Accuse a cui ha replicato l’assessore Ricca citando diversi documenti “che provano che noi abbiamo ragione e lei torto”. Atti, come ha spiegato il capogruppo comunale della Lega, che servono per “far capire chi dice fake news, ma in realtà basterebbe fare un giro in città per vedere che gli agenti di Polizia locale sono pochissimi e che questo comporta meno controlli e un minor rispetto delle ordinanze di sicurezza fatte per evitare nuovi contagi”.

“I comandanti territoriali – ha aggiunto Ricca – comunicano a tutti gli agenti che devono prendersi ferie. I sindacati chiedono come mai la polizia locale sia stata sfoltita in questo modo, nel corso di un’emergenza che dovrebbe vedere tutte le forze in campo – anche quelli che normalmente stanno in ufficio – schierati in strada per far rispettare i divieti”.

“Il personale amministrativo – ha replicato la sindaca Chiara Appendino - non si può mettere in strada dall’oggi al domani: sono persone che hanno problemi fisici o di idoneità. Il tema aperto è quello dei tamponi sugli agenti, su cui non abbiamo competenza, e quello delle mascherine. Oggi ne abbiamo ricevute ma erano di stoffa, non FFP3 e FFP2, che sono quelle necessarie per la Municipale”. “Il tema delle mascherine ad oggi non è risolto: non abbiamo quelle adatte per tutto il personale” ha concluso la sindaca.