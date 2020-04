OGIBridge®: il software italiano per il tuo smart working

OGIBridge®, una soluzione completamente progettata dal gruppo fastERA® per il tuo smart working.

Come funziona?

Come prima cosa, è fondamentale comprendere la differenza tra connessione remota e tele-assistenza.

Sul mercato italiano e non solo, esistono differenti applicativi che permettono di collegarsi al pc dell’ufficio effettuando una duplicazione real time dello schermo.

Con la tele-assistenza hai controllo del tuo pc del lavoro ma non hai la sicurezza di svolgere l’attività in completa privacy.

OGIBridge® è uno strumento di remote working e ti propone invece una soluzione sicura e completamente personalizzata: puoi avere accesso da remoto al tuo pc o al tuo server aziendale in completa sicurezza, proteggendo i tuoi dati sensibili e i tuoi file.

Puoi gestire da casa tutto quello che svolgi quando sei in ufficio, da pc, da tablet e anche da smartphone.

Infatti, i nostri tecnici si occuperanno dell’installazione attraverso l’invio di un applicativo italiano, completamente sviluppato dal gruppo fastERA®, un agent.exe che potrai comodamente scaricare sul tuo pc o utilizzare direttamente dal tuo browser html5.

L’installazione verrà gestita completamente da remoto da un tecnico che ti seguirà in tutto il percorso: dall’acquisto, all’installazione fino al supporto, in italiano, nel caso dovessi avere delle problematiche.

OGIBridge® è compatibile e supportato a partire da Windows 8, è facilmente installabile e molto semplice da configurare e potrai quotidianamente controllare e monitorare sul nostro portale, lo stato del tuo servizio.

Molte aziende hanno già scelto di utilizzare OGIBridge®, tu cosa aspetti?

Visita la pagina dedicata e non esitare a contattarci per ricevere un preventivo gratuito: al resto, pensiamo tutto noi!

