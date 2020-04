Magliano (Moderati): "Rsa drammatica urgenza, ma la Regione è in clamoroso ritardo"

"Sulle Rsa ci aspettavamo un piano preciso e credibile per i prossimi venti giorni e non l'abbiamo avuto. Chiedevamo le date programmate per i prossimi interventi e non abbiamo avuto mezza risposta", attacca Silvio Magliano, Presidente del Gruppo dei Moderati nel Consiglio Regionale del Piemonte.

"Nel corso della surreale seduta in videoconferenza di questo pomeriggio della Commissione Sanità (tutta dedicata al tema), l'Assessora al Gerundio Caucino si rifugia in formule vaghe ("stiamo facendo", "stiamo decidendo") che non solo non cancellano, ma fanno aumentare di molto la nostra preoccupazione. Un dato su tutti: su 3.000 test effettuati nelle RSA del territorio i risultati positivi sono oltre 1.300. Quanti tra gli operatori? Quanti tra gli ospiti? La Giunta non sa rispondere. Anzi, neanche ci prova".

"Ho chiesto di avere il piano di intervento delle Asl per sapere in che giorno saranno fatti i tamponi e come si intendano gestire i casi di positività; ho chiesto quali siano i piani per la cura dei malati e per la tutela dei sani. Di nuovo, nessuna risposta. Sono oltre 50mila i piemontesi in 751 strutture (466 delle quali RSA): la Giunta è in ritardo di almeno un mese rispetto a una pianificazione sensata di controllo e monitoraggio dell'intero settore".

"Le segnalazioni che giungono e giungeranno all'indirizzo mail (presidi_unitacrisi@regione.piemonte.it) aperto e ampiamente pubblicizzato sul web e sui vari canali social, pagina FB dell'Assessore compresa, avranno un seguito? Come saranno gestite? Quali contromisure si prenderanno? Ho chiesto che tutti i messaggi ricevano una risposta".

"Le Rsa sono bombe epidemiologiche pronte a esplodere (in alcuni casi sono anzi già esplose). La situazione è grave ma gli apprendisti stregoni al governo della Regione stanno dimostrando di non avere assolutamente colto l'urgenza del problema. Non vogliamo più sentire che il problema "è dei privati" (formula più volte utilizzata dalla Giunta): è irrilevante se le strutture lo sono, perché la salute pubblica è una responsabilità della Regione".