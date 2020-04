Buoni spesa per i poveri, Torino stanzia altri 663 mila euro: da oggi pomeriggio l'invio dei ticket

663 mila euro in più per finanziare i buoni spesa, che da questo pomeriggio verranno inviati via sms o posta elettronica. La Giunta Appendino ha approvato questa mattina, tramite una delibera che autorizza il prelievo al Fondo di riserva, di stanziare altri soldi per finanziare i ticket per i "poveri" da Coronavirus. Soldi che si vanno ad aggiungere ai 3.6 milioni che la Città di Torino ha scelto di destinare a questa misura, sui 4.6 milioni di euro ricevuti con il Fondo Povertà. Trasferimenti da Roma verso i Comuni a sostegno delle persone colpite economicamente dall’emergenza Coronavirus.

Da questo pomeriggio verrà mandata, tramite sms o posta elettronica, la prima tranche di buoni spesa digitali (40mila buoni del valore di 25 euro cadauno, per un importo complessivo di un milione di euro) a circa 2mila e 700 famiglie. L’invio dei ticket alle circa 12mila famiglie, le cui domande sono state accolte sulla base dei requisiti richiesti, sarà completato entro il fine settimana.

“L’alto numero di richieste -si legge in una nota del Comune - evidenzia la grave difficoltà in cui versano molte famiglie torinesi, ma per rispondere ai bisogni di beni di prima necessità le risorse a diposizione della Città non sono illimitate. Pertanto risultano quanto mai importanti la solidarietà, la generosità e le donazioni di chiunque abbia la possibilità di contribuire con un aiuto concreto, dalle grandi realtà ai singoli cittadini”.

“A tal proposito ricordiamo che la Città di Torino ha aperto un conto corrente “solidarietà” presso Banca Unicredit per raccogliere le donazioni da destinare alle persone in difficoltà economiche per consentire loro di poter fare la spesa di beni alimentari di prima necessità. Chi lo desidera può effettuare una donazione con bonifico bancario a favore del Comune di Torino, IBAN IT69L0200801033000104431330 con la causale “Torino Solidale art. 66 dl 18/2020”. Inoltre, per le offerte di cibo o di altri beni di prima necessità, la Città di Torino ha anche attivato l'indirizzo mail torinosolidale@comune.torino.it” conclude Palazzo Civico.