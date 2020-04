Coronavirus, a Carmagnola arrivano le mascherine per proteggersi

Parte oggi, lunedì 6 aprile, la distribuzione a domicilio di una mascherina per ciascun nucleo famigliare carmagnolese . L’iniziativa è stata voluta e organizzata dall’Amministrazione per supportare le famiglie carmagnolesi che hanno grandi difficoltà nel reperire questi strumenti di protezione individuale.

La distribuzione sarà fatta su tutto il territorio carmagnolese e sarà condotta a cura dell’Associazione Carabinieri in Congedo. I volontari che distribuiranno le mascherine indosseranno la divisa dell’Associazione e lasceranno una mascherina per ciascun nucleo famigliare, all’interno della buca delle lettere. Le mascherine fornite dal Comune sono di polipropilene, materiale che le rende lavabili e riutilizzabili.

Si ribadisce, per la maggior sicurezza di tutti, che i volontari saranno dotati di divisa e non devono entrare nelle case ma lasceranno i dpi nelle buche delle lettere.

“Con la distribuzione di queste mascherine vogliamo aiutare i cittadini a proteggersi, dal momento che il loro reperimento è diventato difficile per la grande richiesta - commenta il sindaco Ivana Gaveglio - Colgo l’occasione per ricordare a tutti che non bisogna uscire di casa se non per reale necessità e che qualora sia necessario farlo occorre evitare gli assembramenti e mantenere la distanza sociale di almeno un metro. Stiamo ricevendo molte segnalazioni di mancato rispetto di queste norme, intensificheremo i controlli sul territorio”.