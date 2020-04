Valsusa, Frediani (M5S): "Asl To3 e Regione ascoltino i medici: linee guida per i farmaci anti Covid-19"

"E' estremamente preoccupante la lettera inviata in questi giorni dal Gruppo Medici di Medicina Generale Valsusa e Valsangone. Le richieste per i tamponi inviate al SISP (Servizi di Igiene e sanità pubblica) cadono spesso nel vuoto, non ci sono indicazioni precise rispetto alla possibilità di prescrivere i farmaci per il Covid19 e le USCA Unità Speciali per visitare malati positivi o sospetti sono, di fatto, messe nelle condizioni di non poter operare essendo prive di adeguate protezioni". Così Francesca Frediani , Capogruppo regionale M5S Piemonte.

Che aggiunge: "Un ulteriore e grave problema riguarda la mancanza di linee guida per i farmaci anti Covid19. Perché sui nostri territori regna ancora una disorganizzazione così grave a distanza di circa 1 mese dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Agenzia Italiana del Farmaco dei medicinali ammessi alla rimborsabilità da parte del sistema sanitario nazionale per fronteggiare l'emergenza COVID-19? Sono state pubblicate anche le schede informative relative alle modalità di prescrizione che specificano come: "qualora tale limitazione risulti impraticabile sulla base di condizioni organizzative locali legate all’ emergenza COVID-19, esclusivamente per la durata della suddetta emergenza la prescrizione potrà non essere limitata allo specialista" eppure, in Regione Piemonte, nessuno sembra essersene accorto".