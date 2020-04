FavoleaCasa: al via la maratona favolistica di Fata Zucchina a favore dell'Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova (Emergenza Covid 19)

La favole sono un nutrimento per l'anima e, in questo momento di forzatura a casa, possono essere una vera e propria terapia. Prosegue con successo in una nuova veste la nostra rubrica di #FavoleaCasa, lette e commentate da Fata Zucchina, ma con una “maratona favolistica” di beneficenza.



La donazione della settimana di #FavoleaCasa a favore del progetto “Emergenza Covid 19” dell’Ospedale Pediatrico “GASLINI” di Genova è offerta da BERRYWAY, il Gruppo internazionale di Produttori di varietà esclusive di piccoli frutti con sede a Saluzzo (Cn).

Il Gruppo editoriale Morenews e la giornalista Renata Cantamessa, grazie al coinvolgimento di aziende-partner del settore agricolo, hanno infatti avviato una colletta benefica per aderire al progetto “Emergenza Covid 19” dell’Ospedale Pediatrico “Gaslini” di Genova - centro italiano di eccellenza per lo studio delle malattie infiammastorie - promosso dal Prof. Pierluigi Bruschettini (medico chirurgo) fondatore della Band degli Orsi Onlus, da sempre in prima linea nel sostegno e nella cura dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.