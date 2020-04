Auto contro motocicletta in corso Ferrucci: il centauro perde la vita

Tragico incidente questa mattina in corso Ferrucci, all'angolo con corso Mediterraneo e via Braccini. Erano da poco passate le 8.15 quando - per una dinamica ancora da ricostruire - si sono scontrate una Mini Clubman e una motocicletta Ktm. Lo schianto è stato fatale all'uomo che si trovava alla guida della due ruote, che è morto sul colpo.



Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino per i rilievi del caso.