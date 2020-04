È sabato sera ed un uomo passeggia in via Saorgio in compagnia del proprio cane. Indossa un giubbotto e con il bavero, cela il proprio viso.

La Volante, insospettita, lo controlla. I poliziotti riconoscono immediatamente il soggetto: si tratta di un cittadino italiano di 49 anni, arrestato nel mese di febbraio per rapina e circa un mese dopo per evasione. Il quarantanovenne riferisce agli agenti di essere uscito solo per portare fuori il cane.

Scattate nuovamente le manette per evasione.