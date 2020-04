Coronavirus, Italia Viva: "Piemonte lontano dal picco e Cirio inadeguato su mascherine"

"Dai dati acquisiti fino ad oggi il Piemonte sembra essere l'unica Regione del Nord ancora lontana dal picco. La gestione dell'emergenza sta mettendo in luce tutte le criticità della giunta Cirio: ma il rischio ora è la situazione venga sottovalutata e che l'incapacità di monitorare il contagio possa causare un prezzo altissimo in termini di vite e di tenuta socio-economica". A dirlo in una nota sono i parlamentari piemontesi di Italia Viva, Silvia Fregolent e Mauro Marino.

"E la decisione di rendere obbligatorie le mascherine per le attività commerciali, senza prevedere una distribuzione adeguata nemmeno negli ospedali, ai vigili e nelle case di cura per anziani - continuano - è francamente inaccettabile e rischia di creare soltanto ulteriori disagi alla popolazione e alle aziende".

"Il presidente Cirio in queste settimane è stato capace soltanto di chiedere pieni poteri ma mai di elaborare un piano di interventi rapido ed efficace: pochi tamponi, molti annunci e tanta confusione. Se la situazione dovesse precipitare sarebbe drammatico".