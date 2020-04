L'amore più forte del Coronavirus: Umberto e Maria festeggiano 56 anni di matrimonio nel reparto Covid-19 [VIDEO e FOTO]

L'amore più forte del Coronavirus. Non dimenticheranno mai la data del 5 aprile 2020 Umberto e Maria, innamoratissima coppia di anziani che domenica ha festeggiato il 56esimo anniversario di matrimonio in ospedale. All'Amedeo di Savoia per la precisione.

E' qui, nel reparto Covid-19 a bassa intensità che è ricoverata la signora Maria, impegnata in una lotta silenziosa e strenua contro il virus che spaventa il mondo. In un momento particolarmente complesso, è stata grande la sorpresa quando in stanza, in rigoroso camice verde, è entrato il marito Umberto, al suo fianco in ogni attimo di vita. Anche in quelli più difficili. Il signore, con la mascherina, è stato accompagnato dalle infermiere e dai medici dalla moglie. Una carezza, un sorriso, un applauso e una torta di anniversario offerta dal personale sanitario.