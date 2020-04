Il Cap10100 dà appuntamento all'ora del tè in diretta su Instagram

Ritorna anche oggi pomeriggio "aCAPoftea", l'appuntamento settimanale del Cap10100 di Torino, alle ore 17, come vuole la tradizione inglese, in diretta su Instagram.

Si tratta di un momento di incontro in cui condividere passioni e interessi tra gli artisti che hanno calcato il palcoscenico di corso Moncalieri 18, ma non solo. Sono diverse le tematiche di approfondimento portate avanti dagli addetti ai lavori attorno all'emergenza Coronavirus che sta compromettendo tutto il settore culturale.



Come promette lo staff del Cap10100, questi tête-à-tête virtuali, non appena possibile, "saranno riprodotti anche dal vivo all'interno dei nostri spazi, per uno scambio espressivo di arte, cultura, informazione e socialità".

Dopo Paolo degli Eugenio in Via Di Gioia e Federico Poggipollini, Hot Block Radio e Dutch Nazari, CIMINI e Bianco, oggi la direttrice artistica Valentina Gallo dialogherà con l'avvocato Anita Marafioti sulle novità dei decreti attuativi e sulle opportunità per i professionisti dello spettacolo e del terzo settore.