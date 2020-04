"Chi può metta", la spesa sospesa approda a Borgo Rossini per aiutare chi è in difficoltà

"Per chi ne ha bisogno, chi può metta”: basta un foglio scritto a penna, incollato con lo scotch su una panchina, per far scattare la solidarietà di quartiere. Questo è quanto accade a Borgo Rossini mentre si cerca di far fronte all'emergenza coronavirus.

È partita così, davanti al Carrefour Express di Corso Regio Parco, la pratica della spesa sospesa, che consiste nell'acquisto di generi alimentari confezionati da lasciare in un punto di raccolta a disposizione dei più bisognosi. Sulla panchina sono quindi comparsi pacchi di pasta, scatolame, biscotti e molto altro.

L'iniziativa è partita spontaneamente da un giovane, presumibilmente residente nel quartiere: "Qualche giorno fa – fanno sapere dal supermercato – si è presentato qui un ragazzo chiedendoci se potesse realizzare la cosa: essendo suolo pubblico non potevamo dire di no, anzi, siamo contenti che la cosa funzioni".