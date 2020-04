Emergenza covid nelle Rsa, sottolineato il ruolo della Città metropolitana nella gestione degli interventi

Nella seduta che si è tenuta in videoconferenza oggi pomeriggio il Consiglio metropolitano ha affrontato il tema dell’emergenza Coronavirus nelle residenze sanitarie assistenziali.

Il confronto è avvenuto nel corso di un question time richiesto dalla Consigliera Maria Grazia Grippo del gruppo “Città di città”. La Sindaca metropolitana Chiara Appendino ha informato il Consiglio sul Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione Piemonte, dalle Prefetture e dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, concernente le ulteriori misure di contenimento del Covid-19 e le indicazioni operative sull’assistenza territoriale e nelle strutture assistenziali e socio-sanitarie.

La Sindaca Appendino ha spiegato che il protocollo fa anche seguito alle sollecitazioni di molti Sindaci in merito alle situazioni preoccupanti in alcune RSA. Le preoccupazioni concernono i temi della messa in sicurezza delle RSA, del monitoraggio delle condizioni di salute del personale e della gestione delle persone ricoverate. Oltre al monitoraggio delle criticità presenti sul territorio, Sindaci, Province, Città metropolitana, Prefetture e Regione hanno avviato un confronto sulle modalità di effettuazione dei tamponi. Il monitoraggio riguarda il numero di ospiti - infettati e non - presenti nelle RSA, gli spazi disponibili per l’eventuale spostamento precauzionale degli ospiti e del personale a rischio, il numero di tamponi effettuati.

La Città metropolitana, ha spiegato la Sindaca Appendino, svolge una funzione di coordinamento per la raccolta e la trasmissione dei dati ai Comuni e alla Regione, garantita dalla Direzione Protezione civile dell’Ente. Il protocollo affronta inoltre il tema del reperimento e della temporanea sostituzione del personale socio-sanitario da parte delle RSA, attingendo dalle graduatorie sanitarie.

La Consigliera Grippo ha anche fatto riferimento al fatto che il Protocollo per il momento non è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali, nonostante preveda che la Cabina di Regia sulle RSA le debba coinvolgere. Il capogruppo della lista “Città di città”, Roberto Montà, ha chiesto che sia potenziato il ruolo di coordinamento e collegamento svolto dalla Città metropolitana per migliorare il rapporto tra i Comuni e la Regione. La Sindaca Appendino ha convenuto sull’opportunità che la conferenza dei capigruppo del Consiglio metropolitano elabori e proponga una modalità di collaborazione stabile con i Comuni per la difesa degli interessi dei territori in situazioni di emergenza come l’attuale.

Nella seduta odierna il Consiglio ha inoltre approvato con 7 voti favorevoli e 9 astensioni l’adozione definitiva del Documento unico di programmazione 2020 e dello schema del Bilancio di previsione finanziario 2020-/2022, già approvati in prima lettura dal Consiglio stesso e sottoposti al parere della Conferenza metropolitana dei Sindaci del territorio.

I Sindaci che avevano partecipato con voto telematico alla Conferenza avevano espresso a larga maggioranza un parere favorevole.