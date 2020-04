FCA, accordo raggiunto su linee guida contro diffusione Covid-19

Fra le misure previste vi sono la igienizzazione e la sanificazione degli ambienti da effettuare prima della ripresa del lavoro e da ripetere periodicamente, il mantenimento delle distanze di almeno un metro sia negli ambienti comuni sia nelle postazioni lavorative, la concessione del lavoro agile (smart working) a chi può lavorare da remoto, la dotazione di mascherine a tutti i lavoratori, la misurazione delle temperature prima di accedere in azienda, tutele per i soggetti più vulnerabili per condizioni di salute, l’adozione di procedure finalizzate a evitare assembramenti nelle mense e negli spogliatoi, nonché nelle fasi di entrata e di uscita.

Tali linee guida dovranno essere applicate con il pieno coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L’obiettivo è predisporre le condizioni per una ripresa produttiva nel massimo della sicurezza possibile. Prima di iniziare il lavoro, ciascuno in base all’accordo riceverà una adeguata informativa sulle procedure e sull’utilizzo dei dispositivi.

“Abbiamo concordato con FCA ulteriori misure sanitarie rispetto a quelle già avviate prima del blocco generalizzato della produzione, al fine di garantire la massima sicurezza possibile nelle fabbriche e negli uffici nel momento in cui ripartiranno le attività. Si tratta di un accordo analitico, che ha ricevuto anche l’approvazione del virologo Roberto Burioni e che pensiamo possa costituire un esempio utile per tutto il sistema industriale italiano”. Lo dichiara Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore automotive, commentando l’accordo siglato fra sindacati e azienda sulle linee guida per contrastare il rischio di contagio da Covid-19.

“Oltre all’implementazione delle azioni già incominciate - spiega Ficco - prima che fosse decretato il lock down, quali ad esempio il mantenimento delle distanze e la concessione del lavoro agile, abbiamo previsto nuove misure, fra cui particolarmente rilevanti sono l’obbligo di dotazione di mascherine all’intero personale e la rilevazione delle temperature prima dell’ingresso in azienda. Ora però il nostro impegno prosegue nelle unità produttive, dove le tutele dovranno essere declinate in concreto tenendo conto delle specificità, con una forte collaborazione fra direzioni aziendali e rappresentanti dei lavoratori”.

“Dobbiamo prepararci alla fase 2 di gestione dell’emergenza Covid-19. Sia che si riprenda il 14 aprile sia che la data venga posposta, la serrata non potrà durare all’infinito e, allorquando le attività riprenderanno, dobbiamo essere pronti a garantire la massima protezione possibile. Le prime produzioni a ripartire in FCA saranno quelle del Ducato in Sevel, della Compass a Melfi e della Fiat 500 elettrica a Mirafiori, nonché alcune lavorazioni degli stabilimenti di meccanica. Possiamo, anzi dobbiamo riuscire a coniugare sicurezza e lavoro, anche in questo frangente così difficile e l’accordo di oggi rappresenta un passo fondamentale, poiché da sempre ciò che accade in ‘Fiat’ rappresenta un punto di riferimento per tutti” conclude Ficco.

“Siamo soddisfatti specialmente per la dimostrazione di attenzione verso la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, implementando formazione e informazione oltre che tutti gli strumenti a disposizione. Auspichiamo che questo sforzo permetta la ripresa della produzione nel massimo della serenità. Seppur in un momento così difficile, la ripresa è possibile insieme a una graduale riapertura delle attività lavorative con protocolli ad hoc a garanzia di salute e sicurezza” spiega Roberto Di Maulo, segretario generale Fismic Confsal.

Edi Lazzi segretario generale della FIOM CGIL di Torino dichiara: "ad un certo punto bisognerà ripartire, questa è una decisione che spetta al Governo che, dal mio punto di vista dovrà prendere senza fretta, rigettando al mittente le pressioni che si stanno esercitando sapendo che non possiamo permetterci errori rischiando un nuovo aumento dei contagi, meglio procedere con la dovuta cautela. Ad ogni modo quando si ripartirà, negli stabilimenti FCA avremo già a disposizione delle linee guida condivise a livello nazionale che ci permetteranno di affrontare l'apertura degli stabilimenti con maggiore tranquillità e nel rispetto della tutela della salute dei lavoratori. Nel Torinese i lavoratori del gruppo FCA sono diverse migliaia, nel solo sito di Mirafiori, includendo anche la Maserati lavorano più di 13.000 persone. L'accordo prevede azioni precise da implementare negli stabilimenti, l'uso delle mascherine, la distanza di almeno un metro da rispettare, l'igienizzazione quotidiana dei locali aziendali, le attività di sanificazione, la formazione informazione dei lavoratori, l'aggiornamnto del documento di valutazione del rischio in coerenza con quello che prevede la legge sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo importante accordo è anche frutto di un lavoro collettivo che la FIOM CGIL ha fatto nel rapporto con i delegati e i lavoratori, per noi la priorità sono sempre le persone che rappresentiamo soprattutto in un momento difficile come quello attuale".