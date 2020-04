L’associazione costruttori edili di Alpignano festeggia il patrono protettore donando 6.200 euro per l’emergenza Coronavirus

Quest’anno a causa del Coronavirus la Lega Arte Muraria di Alpignano non ha potuto ritrovarsi per il classico pranzo sociale in onore di San Giulio D’Orta, patrono dei muratori, edili ed affini.

Di comune accordo il direttivo ed i soci hanno così creduto doveroso partecipare economicamente per le realtà territoriali che si stanno occupando a vario titolo nell’emergenza Covid-19. In totale l’antica Lega Arte Muraria di Alpignano ha donato 6.200 euro così distribuiti: alla sede locale della Croce Verde sono stati donati 3.500 euro, 1.200 euro alla San Vincenzo di Alpignano che si occupa di aiutare i più poveri. Alla Croce Rossa Italiana del distaccamento di Druento sono andati i restanti 1.500 euro che serviranno come contributo per l’acquisto di una nuova ambulanza.

A titolo personale lo studio tecnico Vebo2 del geometra Ivan Vecchi ha acquistato e donato alla Croce Verde di Alpignano un nebulizzatore, un dispositivo molto utile in questa emergenza sanitaria. “Abbiamo pensato di aiutare le associazioni presenti sul territorio che operano in questa emergenza sanitaria, grazie alla nostra Onlus".

"Siamo attivi dal 1911 e non ci scoraggiamo e pensiamo a quanti soffrono oggi e alle famiglie”, commentano dall’associazione.