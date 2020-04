Panetteria non rispettava le misure di contenimento del coronavirus: i carabinieri di Moncalieri la chiudono per cinque giorni

L'assembramento di clienti non rispettava il distanziamento sociale e i decreti per il contenimento del coronavirus: così i carabinieri di Moncalieri hanno chiuso per cinque giorni una panetteria sita in piazza Bengasi.

Secondo gli accertamenti, il titolare non faceva rispettare le misure decise a seguito dell’emergenza sanitaria. Sono stati multati quei clienti che, intenti a bere alcolici, erano stati trovati nei pressi dell'attività. Nei confronti del proprietario della panetteria è stata invece adottata la sanzione accessoria della chiusura attività.

Pare che l'uomo fosse stato già stato avvertito nei giorni scorsi, a seguito dei primi casi di assembramento segnalati attorno al negozio.