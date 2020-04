Incendio nella notte in una palazzina di Settimo Torinese, in via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Intorno alle 2 i pompieri sono intervenuti per domare un rogo divampato in un alloggio al secondo piano.

Una decina di persone sono rimaste coinvolte, ma solo uno si è ferito in maniera fortunatamente lieve: l’uomo è stato portato, all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, con ustioni ed intossicazione non grave.

Le fiamme hanno reso inagibili diversi alloggi, che sono stati evacuati.