A fine epidemia riapre il Castello di Valcasotto: approvato l'ordine del giorno di Paolo Bongioanni

“L’apertura di un bene culturale, come il castello di Valcasotto, che si trova nel Comune di Garessio” dichiara il Presidente Bongioanni “diventa oggi quanto mai di attualità, soprattutto alla luce della commissione congiunta III e VI di lunedì 6 aprile 2020, durante la quale si è svolta l’audizione dei Presidenti delle Aziende Turistiche locali (ATL) ed un confronto con l’assessore Poggio. Durante l’audizione è emerso che il comparto del turismo, cultura e sport è completamente chiuso ed è a fatturato zero ed è il comparto sul quale pesano le maggiori incertezze. Non si sa quando né come si potrà riaprire, per i primi mesi dovremmo immaginare ad un turismo di prossimità. Gli osservatori internazioniali prevedono un calo del turismo in Italia del 70%. Siamo in una situazione di assoluta criticità legata all’emergenza, ripeto il mio appello: le imprese turistiche, come quelle culturali e sportive necessitano di denaro circolante, altrimenti collassano dopo 60-90 giorni.”