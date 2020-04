Ravetti-Gallo (Pd): “Cirio chiuda i supermercati a Pasqua e Pasquetta”. D'accordo anche Grimaldi (Luv)

"E’ importante che Cirio intervenga tempestivamente e decida di concedere lo stop al commercio per 48 ore, fermando le aperture di Pasquetta, in linea con quanto è stato fatto in molte regioni. In questo momento è fondamentale mettere in campo tutte le azioni possibili per evitare assembramenti. Inoltre, bisogna pensare a chi lavorano nei supermercati, consentendo a queste persone di riposare e di limitare il rischio dei contagi. Facciamo in modo che anche questi lavoratori possano passare le festività in famiglia".

Stesso discorso per il deputato e il capogruppo in Regione Piemonte di Liberi Uguali e Verdi, Federico Fornaro e Marco Grimaldi. “Pieno e convinto sostegno alla richiesta dei sindacati piemontesi di chiudere i punti vendita delle attività commerciali a Pasqua e pasquetta",dicono. "Sarebbe una decisione di buon senso e, soprattutto, di rispetto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che in queste settimane sono state sottoposti a una pressione e a uno stress di cui non si può non tenere conto. Sarebbe anche un modo per la comunità per ringraziarli del loro impegno in questa emergenza sanitaria senza precedenti, oltre anche a favorire l’attività di controllo delle forze dell’ordine. La Regione se vuole può farlo”.