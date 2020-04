Regione Piemonte, Moderati: "Commissione d'inchiesta? A virus debellato non faremo sconti"

Dopo un confronto tra il leader dei Moderati Onorevole Giacomo Portas, il Capogruppo in Consiglio Regionale Silvio Magliano e la Segretaria Cittadina Carlotta Salerno, il partito dei Moderati ritiene che, nonostante alcune palesi e lampanti mancanze da parte di questa Giunta Regionale e dell’Assessore al Welfare sul tema delle RSA, non sia in questo momento opportuno richiedere e istituire una Commissione di Indagine sulla gestione dell’emergenza sanitaria.

Finita l’emergenza e a virus sconfitto e debellato saremo invece inflessibili e ricercheremo ogni tipo di responsabilità, politica e amministrativa, senza fare sconti a nessuno e cercando accanitamente la verità per il rispetto supremo che portiamo ai piemontesi.

Sono evidenti le falle del sistema che sta affrontando l’emergenza coronavirus, sono lampanti le enormi carenze nella gestione delle RSA ed è sotto gli occhi di tutti che il continuo riferimento alla natura privatistica delle RSA da parte della Giunta costituisca il tentativo di mettere in atto un indecoroso scaricabarile: il controllo e la supervisione spetta alle ASL e quindi alla Regione.

Nonostante tutto ciò, riteniamo che in questa fase tutte le forze politiche debbano dare il meglio di sé per affrontare e sconfiggere questo virus e vincere questa battaglia insieme. Lo dobbiamo ai piemontesi, che in questo momento hanno necessità di risposte e di sicurezza, non certo di inutili polemiche.

