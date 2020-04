Verdi-Europa Verde Torino: "Situazione fuori controllo nei mezzi pubblici"

"Diversi cittadini ci hanno contattato segnalandoci diverse situazioni di sovraffollamento nei mezzi pubblici GTT del Comune di Torino". Lo scrivono i commissari dei Verdi Europa Verde Torino, Antonio Fiore e Angela Plaku.

"Si tratta di episodi molto pericolosi per la salute pubblica, che rischiano di vanificare gli sforzi dei torinesi che stanno rispettando le regole e sperano al più presto in un ritorno alla normalità. Chiediamo alle autorità ed al Comune di Torino di intervenire immediatamente per verificare se le persone in giro siano effettivamente autorizzate ad uscire, e invitiamo GTT ad aumentare il numero dei mezzi circolanti nelle fasce orarie più critiche".