“Dove c’è bisogno, c’è un Lions”: oltre 250 mila Euro donati per l’emergenza Covid-19

“Dove c’è un bisogno c’è un Lions” è il motto che unisce gli oltre 1,4 milioni di soci della più grande associazione di servizio al mondo e li spinge quotidianamente ad operare sul proprio territorio a sostegno delle persone in difficoltà, in particolare coloro che soffrono la fame, la cecità o altri problemi di vista; per aiutare i giovani; per contrastare il diffondersi di malattie quali il diabete ed il cancro infantile; per salvaguardare l’ambiente. L’attuale pandemia causata dal Covid-19 ha fatto emergere diverse necessità soprattutto riguardanti i presidi sanitari, bisogni ai quali i Lions hanno contribuito a far fronte attraverso un’azione globale e capillare.

Il coordinamento dei club Lions attraverso la struttura organizzativa locale e nazionale con il supporto della Lions Clubs International Foundation (che ha messo a disposizione dell’Italia 350 mila Dollari per l’acquisto di ventilatori polmonari) è stato presente e lo sarà ancora in futuro per attuare efficacemente la mission “we serve”(“noi serviamo”). L’impegno dei Lions piemontesi, valdostani ed italiani nella lotta contro il Covid-19 infatti continua e si stima che l’iniziativa potrà raggiungere complessivamente nel nostro Paese il valore di circa tre milioni di Euro. Intanto, in occasione della Pasqua, nuovamente i Leo hanno deciso di distribuire presso gli ospedali le uova di cioccolato che avrebbero proposto al pubblico in occasione della raccolta fondi stabilita in tutta Italia durante questo periodo per il Tema Operativo Nazionale “Leo for Safety & Security”, proprio a supporto degli Enti di Primo Soccorso Italiani, che purtroppo non potrà avere luogo a causa delle attuali restrizioni. L’obiettivo verrà perseguito mediante altre modalità, ma intanto si consentirà alle persone in cura ed agli operatori che si stanno prodigando per difendere la nostra salute di trascorrere qualche momento gioioso e sereno.