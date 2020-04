A Carmagnola al via “NormalMente”, incontri virtuali nelle strutture per diversamente abili

Da lunedì 6 aprile ha preso il via il nuovo progetto voluto dal Comune di Carmagnola, Assessorato alle Politiche Giovanili e alle Politiche Sociali, e gestito dai volontari della Consulta giovanile, coordinata dal Consigliere incaricato Diego Quaterni.

L’iniziativa è stata pensata e realizzata per creare occasioni di incontro e di attività virtuali rivolte in particolar modo alle due strutture residenziali per i diversamente abili presenti in città, Casa Roberta e Gruppo Appartamento, ma è aperta a tutti i cittadini interessati.

Il progetto nasce, in questo momento di grande crisi dovuta all’emergenza Coronavirus dalla segnalazione di un disagio ancora più grande per questi gruppi di persone fragili, che sono in attualmente isolate per questioni sanitarie.

All’interno della Consulta Giovanile, Giulia Crivello, coordinatrice dell’iniziativa, coadiuvata da Alessia Maiolo e Fabrizio Turello, ha promosso l’avvio del progetto che comprende una serie di attività diversificate: dall’informazione all’attività motoria, dalle esperienze laboratoriali all’arte e alla musica. Le due strutture residenziali sono state dotate di pc e webcam grazie alla generosità di sponsor locali.

Il calendario giornaliero delle attività sarà pubblicata sulla pagina facebook del Progetto NormalMente https://www.facebook.com/ProgettoNormalMente/

Indicativamente il lunedì alle 17 si terrà un momento informativo in modalità semplificata; il martedì alle 18,30 sarà il momento delle attività motorie da praticare in casa; il sabato attività di pasticceria e bricolage, alternate a spettacoli musicali, di magia etc.

Il calendario è in costante aggiornamento e si avvale della collaborazione di tutti coloro che hanno buona volontà ed una webcam per mettersi in contatto. Tutti i materiali saranno poi a disposizione sulla pagina facebook e potranno essere utilizzati e fruiti da tutti, bambini e anziani compresi.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a: normalmente.consulta@gmail.com

Commenta il Sindaco, Ivana Gaveglio: “Siamo molto soddisfatti della collaborazione e della disponibilità dei giovani della Consulta che hanno colto con entusiasmo la proposta lanciata dall’Amministrazione. Come in altre occasioni, i giovani stanno dimostrando di avere a cuore la città e i suoi abitanti, i particolare i più fragili. Un atteggiamento che ci fa guardare al futuro con speranza”.

Il Consigliere incaricato, Diego Quaterni aggiunge: “"Il progetto intende offrire un supporto alternativo, ma nello stesso tempo concreto ed innovativo, per consentire lo svolgimento di attività ricreative e promuovere il mantenimento dei rapporti interpersonali in questo periodo di emergenza coronavirus. Un ringraziamento va a coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione”.