Coronavirus, imprese e sindacati edili donano 100mila euro agli ospedali del Torinese

La Cassa Edile di Torino, ente bilaterale delle associazioni imprenditoriali che comprende ANCE Torino, CNA Costruzioni, Confartigianato ANAEPA e CASA e i sindacati edili Feneal/UIL ,Filca/CISL e Fillea/CGIL, ha donato 100mila euro a beneficio della campagna promossa dalla Regione Piemonte a favore degli ospedali della Città Metropolitana di Torino impegnati nella battaglia contro il Coronavirus.





Sono inoltre state acquistate 50.000 maschere facciali da distribuire alle imprese edili a protezione dei lavoratori che saranno richiamati nei cantieri per riprendere le attività di lavoro ora sospese.



“È un’iniziativa ideata e promossa dalla Presidenza della Cassa Edile di Torino e dalle parti sociali che la compongono, e favorevolmente condivisa dagli imprenditori edili e dalle Organizzazioni Sindacali – commenta Antonio Mattio, presidente di Ance Torino – e che oggi diventa realtà. È un segnale che vogliamo dare pur in un momento di grave difficoltà per il sistema paese, e per il nostro settore in particolare, a sostegno di quanti si trovano esposti in prima linea a difesa della salute di tutti. L’edilizia è ferma – continua Mattio – e su di essa grava una grande incertezza di ripresa. Per poter ripartire dovremo fronteggiare pesanti oneri ed enormi difficoltà organizzative legate alla complessità delle nostre attività di cantiere e alla scarsità dei mezzi di protezione. Per questo ci siamo premurati di acquistare le mascherine facciali che ci auguriamo di poter distribuire ai nostri lavoratori il prima possibile”.





“Ancora una volta, in un periodo così difficile per l’economia tutta, il mondo dell’edilizia mostra il suo carattere solidale nell’aiutare coloro che sono maggiormente esposti e che quotidianamente lottano in prima linea per fronteggiare questa grave epidemia” – commenta Giovanni Brancatisano, in rappresentanza delle Associazioni Artigiane Piemontesi ed aggiunge – “Dobbiamo inoltre assicurarci che i lavoratori e le imprese edili, sia dell’industria che dell’artigianato, dispongano di tutti i dispositivi di protezione necessari al prosieguo delle loro attività in piena sicurezza”.





“Come organizzazioni sindacali, stiamo facendo il massimo per aiutare lavoratori ed imprese in difficoltà. La donazione di 100000 mila euro è un atto doveroso per sostenere chi è in prima linea nel combattere questa epidemia. Con le mascherine cerchiamo di tutelare tutti i lavoratori del settore, augurandoci che possano riprendere il lavoro in sicurezza, il più presto possibile", è il commento di Claudio Papa, segretario regionale della Feneal/UIL.

Gerlando Castelli (Segretario Generale Filca Cisl Torino) aggiunge : “Sicuramente la salute e la sicurezza dei lavoratori edili è la prima cosa da salvaguardare, le mascherine sono un primissimo passo, insieme al rispetto delle ordinanze in essere sulla salute. Giusto pensare ad una ripresa Prossima dei cantieri , ma in totale sicurezza per i lavoratori, sicuramente le difficoltà non saranno poche, le imprese e con loro i lavoratori stanno vivendo una gravissima situazione sul piano economico. Auspico nel prossimo futuro un ruolo centrale dell’edilizia da traino per l’Italia .La nostra donazione a sostegno degli ospedali della provincia di Torino è doverosa: è giusto che anche noi diamo il nostro piccolo contributo nella battaglia contro il corona virus”





Conclude Marco Bosio (Segretario Generale Fillea/CGIL Torino ): “La situazione epidemiologia sul nostro territorio fin dal febbraio scorso è apparsa grave e continua ad esserlo , comunque con l'impegno di tutti , Associazioni Imprenditoriali, Organizzazioni Sindacali , Istituzioni e lavoratori , seguendo assieme le linee nazionali sancite per la futura ripresa e l'agire quotidiano in ambiente lavorativo , usciremo da questo momento che oggi ci ha visto rallentare ed anche fermarsi temporaneamente , ripartendo e lavorando sempre con la piena consapevolezza che la tutela della salute dei lavoratori e degli imprenditori viene e verrà sempre al primo posto. Tutti abbiamo pianto perdite importanti per il nostro sistema , queste morti non dobbiamo renderle vane , dovremmo impegnarsi nel monitorare congiuntamente il lavoro dei cantieri edili e segnalare e bloccare immediatamente atteggiamenti gravosi che possano mettere a rischio la salute della totalità delle persone presenti nei cantieri. Con la donazione di 100.000 € abbiamo voluto partecipare come atto doveroso , al sostegno degli ospedali del territorio e ai tanti tantissimi Eroi , come Dottori, Infermieri e Operatori Sanitari che ogni giorno mettono a rischio la loro salute per difendere la salute di tutti..

Le mascherine andranno ai lavoratori, si è voluto dare anche a loro un segnale forte di tutela della loro salute, oggi come Sindacati siamo più lontani dai lavoratori, ma lontano non significa che non siamo presenti , siamo e saremo vigili e vigileremo sul rispetto di tutte le norme obbligatorie che ad oggi ed in futuro saranno varate.”