Fondazione Paideia, supporto concreto a 328 famiglie durante l'emergenza

L'emergenza Coronavirus ha portato molte organizzazioni non profit a ripensare alle strategie operative per sostenere i propri beneficiari in questo momento difficile. La Fondazione Paideia, da oltre venticinque anni attiva per sostenere bambini e famiglie in difficoltà, ha scelto di lanciare lo scorso 10 marzo il programma “Non siete soli” per offrire un aiuto concreto alle famiglie con bambini con disabilità durante l'emergenza. L'obiettivo è quello di rispondere ai differenti bisogni portati dai genitori, offrire la possibilità di condividere le criticità, ma anche suggerire strategie e strumenti utili per affrontare queste giornate nel miglior modo possibile.

A un mese dal lancio del programma e grazie all’impegno dell’équipe formata da psicologi, assistenti sociali, educatori e terapisti, questi sono alcuni numeri dell’attività svolta e delle azioni concrete di supporto registrate: 328 famiglie con bambini con disabilità aiutate complessivamente durante l’emergenza; 476 ore di terapia a distanza offerte ai bambini, 232 interventi di supporto psicologico con numero telefonico dedicato, orientamento alle risorse disponibili e consulenza sociale offerti ai genitori; 33 interventi di sostegno economico straordinario attivati per le famiglie più fragili; 29 strumenti informatici consegnati (pc, stampanti e router) per continuare il percorso scolastico e terapeutico; 30 videoletture con storie, ricette e attività per essere vicini, anche se a distanza.

"Crediamo - spiega Fabrizio Serra, direttore della Fondazione Paideia - che in questo momento sia un dovere impegnarsi per ripensare le proprie attività e non lasciare nessuno indietro. Ci stiamo confrontando con situazioni particolarmente critiche, visto che alcune famiglie con bambini con disabilità che seguiamo si trovano in condizioni di fragilità e per loro abbiamo scelto di attivare interventi di sostegno economico straordinario. Stiamo proseguendo con la nostra équipe l’attività di terapia a distanza, per permettere ai bambini di non interrompere il percorso riabilitativo e rimodulare gli interventi a seconda delle loro necessità. Abbiamo scelto, inoltre, di intervenire consegnando ad alcune famiglie dei kit di strumenti informatici con pc, stampanti e router in modo da garantire la continuità del percorso educativo e terapeutico per i bambini. Molti donatori stanno dimostrando la loro generosità e desidero ringraziarli per essere al nostro fianco nel supporto alle famiglie in questo momento difficile".

Per sostenere il programma "Non siete soli" è possibile donare direttamente sul sito www.fondazionepaideia.it oppure tramite bonifico bancario (IBAN: IT 03 M 02008 01046 000101322993, causale: Non siete soli).