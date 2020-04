Nichelino dice no alla riapertura dei mercati: "Si rischia di diffondere il coronavirus"

Se altre realtà della cintura sud di Torino, come Orbassano, Carmagnola e (in parte) Moncalieri hanno deciso di riaprire i mercati cittadini, Nichelino ha scelto di andare controcorrente.

Una scelta spiegata dal sindaco Giampiero Tolardo con un lungo post sulla sua pagina Facebook: "Sono pervenute in questi giorni molte richieste di cittadini e proprietari di banchi del mercato di Nichelino che ci chiedevano la possibilità di poter riaprire il mercato. Abbiamo valutato, con il supporto degli organi di polizia locale, e l'Assessore al commercio Giorgia Ruggiero la possibilità di una riapertura, ma la conclusione a cui siamo arrivati è che in questo momento sarebbe un rischio per tutti".

La paura è quella di una nuova e rapida diffusione del coronavirus. "Per questo abbiamo deciso di continuare a mantenere chiusi i mercati in quanto questi, anche se ridotti ai soli banchi alimentari avrebbero comunque un alto numero di operatori e cittadini che risulterebbero a rischio", ha aggiunto Tolardo. "Abbiamo ritenuto opportuno prendere questa decisione perché con l'avvicinarsi delle festività pasquali, dopo una lunga chiusura, il mercato avrebbe provocato un importante movimento di persone in città".

"Siamo consci di cosa questo vuol dire per gli operatori e ci spiace per loro perchè ci rendiamo conto delle difficoltà che in questo momento stanno vivendo", ha detto ancora il sindaco di Nichelino. "Tuttavia è ancora prioritaria la necessità di contenere al minimo gli spostamenti delle persone, soprattutto ora che cominciano ad intravvedersi i primi timidi segnali di riduzione del trend di crescita del contagio, grazie all'impegno di molti nel rimanere a casa".

Tuttavia, non è da escludere una soluzione diversa: "Se verrà confermata la riduzione dei contagi anche nei prossimi giorni, saremo pronti a riattivare i mercati rionali con tutte le precauzioni del caso al fine di mantenere la distanza interpersonale di un metro tra i clienti", ha spiegato Tolardo, che ha aggiunto comunque una notizia incoraggiante: "E' stato approvato il finanziamento che come Comune avevamo chiesto alla Regione Piemonte per la riqualificazione delle aree mercatali".

"Superata la fase emergenziale saremo in grado di avviare la progettazione per migliorare le aree mercato della città. Teniamo duro, insieme ce la faremo!", ha concluso il sindaco di Nichelino.