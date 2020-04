L'oroscopo di Corinne dal 10 al 17 aprile

ARIETE: Considerate le condizioni attuali questa sarà sicuramente una Pasqua totalmente diversa dalle altre nel senso di dovervi contentare di un ritrovo prettamente casalingo anche se una bella mangiata nessuno ve la può rifiutare… Date quindi libero sfogo alla creatività culinaria, accantonate il nervosismo e rassegnatevi di restarvene buoni buonini tra le pareti domestiche. Ciò vale ovviamente anche per Pasquetta. Poi chissà… forse qualcosina cambierà… ma non nell’imminente…

TORO: Stavolta, per cause di forza maggiore, sfaterete il proverbio asserente: “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi” … anzi succederà esattamente l’opposto ma, malgrado non possiate viaggiare, folleggiare, organizzare tavolate, trascorrerete tal festività in intimità: con il partner, la famiglia ed eventuali pargoletti… Poiché tal marasma ha penalizzato i poverelli perché non aiutarli, sia da vicino che a distanza, con pacchi regalo o colombelle? Domenica assonnante. GEMELLI: Tra speranze sopite, lune storte, timori vari, vi accosterete alla santa Pasqua piuttosto stremati e psicologicamente turbati… Ma suvvia… siate positivi perché pure questo brutto momento si eclisserà lasciando spazio ad una maggior serenità… Gli auguri li porgerete tramite messaggi e chiamate in attesa di poterlo fare, pur se in ritardo, personalmente e allora sì che brinderete e vi riabbraccerete con chi non vedevate da tempo! Una novella vi scombussolerà.

CANCRO: Le stelle brilleranno mosce e mogie su di una Pasqua assai singolare da solennizzare insieme a chi vi è vicino e anziché andare in un ristorantino o recarvi nel posticino prediletto, trascorrerete il week end tra manicaretti preparati da voi o altri, televisione, giochetti di società, divano e letto… Un congiunto dalla crapa dura andrà messo in riga mentre tra coppiette dissestate non sono da escludere burrasche e mareggiate… Appoggio morale o virtuale da elargire. LEONE: La noia sta diventando quasi insopportabile e stufi di stare rintanati anelereste evadere dalla routine magari combinando con amici delle belle grigliate ma ciò non si può ancora fare quindi datevi una calmata ed accontentatevi di quello che passa il convento pasquale… Un delizioso pranzetto e un dolcetto ve lo potete permettere ma tutto dentro le mura domestiche e se una persona cara non la potrete vedere, baciare o coccolare pensatela intensamente…

VERGINE: Siete sufficientemente preoccupati al punto di considerare la Pasqua pari ad un giorno normale, sbuffando da mattino a sera quantunque vi si rompessero le anime più del consueto. Eppure riceverete degli auguroni graditi ed impensati, vi tirerete su pian pianino una costolina, debellerete una vecchia angustia, risalirete, in tempi non lontani, la china e vi toglierete un fardello o una soddisfazione… Attenti a non strafare nel bere e nel mangiare: lo stomaco potrebbe gemere… BILANCIA: Alimenterà il focherello della speranza o sarà dispettosa questa magnificente Luna piena che l’8 aprile spadroneggia a 18°44’ della vostra costellazione? Beh ambedue le cose visto che da un lato seguiterete ad auspicare un periodo migliore mentre dall’altro vi porrà dinanzi a dilemmi, timori infondati, baleni di inquietudine, malumore o difficoltà di comunicazione con certe persone… Se avete bimbetti teneteli calmi con giochetti o diletti affinché non diventino ingestibili.

SCORPIONE: Soli soletti oppure insieme a pochi selezionati eletti sia a Pasqua che a Pasquetta…Ma da ligi scorpioncini rispetterete alla lettera ogni comunicato ufficiale facendo della filosofia un precetto e sapendo benissimo che nulla per ora si può mutare… Unico neo per chi ha fratelli, sorelle, nipoti, figli o il fidanzato lontano, consisterà in una marcata malinconia… Scambio di omaggi virtuali o obbligo di far buon viso a cattivo gioco riguardo una situazione materiale. SAGITTARIO: Il sestile di Marte offre la spinta necessaria al fine di contrastare le avversità, calmare i bollenti spiriti, adeguarvi alle risapute costrizioni…. Ciononostante andrete spesso nel pallone per una serie di contesti, esulanti dal virus incombente, atti a farvi rimanere col fiato sospeso. Degli anzianotti motiveranno corrucci, un essere lontano vi mancherà parecchio, qualcuno vi farà battere il cuore e a Pasqua, dentro l’ovetto, troverete la sorpresa di una risposta tanto attesa.

CAPRICORNO: Quanti rimpianti per i pasteggi ed i combini pasqualini, le strette di mano e gli abbracci genuini… Ma non scoraggiatevi vedrete che recupererete, verso l’estate, ogni attimo di gaiezza apprezzando maggiormente ciò che forse prima vi sembrava così noioso e banale… Dovendo posteggiare tra le solite quattro mura inventatevi una Pasqua originale in compagnia di qualche familiare e se taluni congiunti locano distante scambiatevi gli auguri telefonicamente. ACQUARIO: Non lamentatevi e non fissatevi su quello che al presente non potete avere, riflettete sui veri valori di questa buffa esistenza, vestitevi di ottimismo e portate tanta pazienza, d’altronde c’è chi sta peggio di voi e non sa nemmeno come fare a tirare a campare. In occasione di Pasqua riceverete degli auguri inimmaginati, vi radunerete tra intimissimi commensali e, malgrado la quarantena opprima, vi divertirete ugualmente. Regalini da fare obbligatoriamente a dei bambini.

PESCI: Le prove temprano gli spiriti forti indebolendo quelli deboli… Appellatevi quindi alle risorse interiori al fine di non cascare in depressione. Le appartenenti al sesso femminile si adopereranno al massimo per rendere la Pasqua meno surreale mentre i maschietti si annoieranno… In occasione della resurrezione tendete una manina ai poverelli, agli indigenti, ai malati, ed il fato vi ricompenserà. Di ottimo auspicio degustare la famosissima pastiera e collocare dell’ulivo in ogni stanza.