Tav, Frediani (M5S): "Fermare l'alta velocità per evitare una tassa patrimoniale agli italiani"

"Le parole di Vito Crimi sono sagge, responsabili e condivisibili: prima di parlare di patrimoniale il Governo dovrebbe sacrificare le spese non necessarie, come il TAV", sostiene Francesca Frediani, Capogruppo regionale M5S Piemonte.

"In questo momento di estrema difficoltà è doveroso rivedere tutte quelle spese che non sono prioritarie in modo da investire il massimo nella sanità pubblica ed evitare l'imposizione di nuove tasse alle famiglie italiane".

"Se i cittadini italiani e piemontesi potessero scegliere tra pagare una nuova tassa o rinunciare al TAV Torino – Lione penso che non avrebbero nessun dubbio. E' necessario rivedere subito gli accordi internazionali nell'ottica di fermare questa grande opera inutile che ruba il futuro ed il diritto alla salute ai cittadini".

"Chiedere ora lo stop alla Tav è l'ennesima mossa populista di una classe politica allo sbando. Infrastrutture strategiche come la Torino - Lione saranno fondamentali per la ripresa economica ed occupazionale del Piemonte e per dare ai nostri territori opportunità di crescita", ha dichiarato invece Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva.