Coronavirus, legale torinese insorge: "Sarebbe gravissimo dirottare pazienti dagli ospedali alle Rsa"

Sarebbe "gravissimo" dirottare pazienti affetti da coronavirus dagli ospedali alle Rsa. L'avvocato torinese Maria Grazia Cavallo, alla quale si sono rivolte, per un parere legale, alcune strutture sanitarie regionali, non ha usato mezze misure.

Le sue parole si riferiscono all'ipotesi di alleggerire la pressione sui presidi ospedalieri attivando posti letto nelle strutture per anziani. Persone che, spiega il legale, "sono i più deboli fra i deboli ed i più fragili fra i fragili. Caricare di ulteriori responsabilità le Strutture residenziali sarebbe gravissimo, visto che non sono né strutturalmente né finalisticamente funzionali a gestire situazioni così delicate come la compresenza di malati anziani portatori di malattia ancora così poco conosciuta e contagiosa".

"Per quanto efficienti - prosegue l'avvocato Cavallo - le strutture potrebbero diventare bombe di contagio. E il contagio rischierebbe di moltiplicarsi in maniera esponenziale nei confronti proprio di soggetti particolarmente contagiabili per età e per essere spesso portatori di pluripatologie. Ed oltre a ciò si aumenterebbe il rischio di contagio a cui sono già esposti anche i collaboratori delle Strutture, dedicati all'assistenza costante degli altri anziani ricoverati". La proposta dell'avvocato Cavallo è invece quella di potenziare le Strutture Covid. "Credo che, al momento, sia questa la soluzione più corretta e funzionale".

Intanto alla Rsa San Matteo di Nichelino, falcidiata dal coronavirus nelle ultime settimane, dopo i continui appelli da sindaco Giampiero Tolardo, questa mattina il personale dell'Asl ha provveduto a fare il tampone sia agli anziani ospiti che a tutti gli operatori sanitari che vi lavorano.