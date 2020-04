Coronavirus, da Fondazione Forma e 8 Gallery 2000 camici per il personale del Regina Margherita

Fondazione FORMA, la Fondazione Ospedale Regina Margherita, conferma il suo cammino di solidarietà anche in questo momento di grande emergenza legata al Coronavirus. E all'appuntamento ormai tradizionale dei Babbi Natale, abbina in questi giorni una donazione insieme a 8Gallery, il Centro Commerciale del Lingotto, che proprio nel Raduno dei Babbi Natale è parte attiva, nonostante le sue attività commerciali siano chiuse in questo periodo.