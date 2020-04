Coronarivus, i negozi che fanno consegna a domicilio arrivano anche sulla app del Comune

In collaborazione con Ascom Torino e provincia e Coldiretti, infatti, sarà possibile in pochi clic avere una visione d'insieme dei servizi più vicini a casa. All'interno dell'applicazione compaiono infatti le mappe aggiornate delle consegne a domicilio, create dalle associazioni di categoria.

Un nuovo strumento per chi - dovendo rimanere a casa - cerca i negozi che effettuano la consegna della spesa a domicilio. Si tratta di Junker , la app che già da tempo accompagna alcune attività del Comune di Torino e che, proprio su indicazione di Palazzo Civico, adesso propone un servizio aggiuntivo.

Tramite un link permanente – posto nella pagina del Comune di Torino in Junker - ogni utente potrà accedere direttamente dal suo smartphone alle mappe originali e visualizzare gli esercizi aderenti, zona per zona, e relative schede, complete di recapiti per il contatto diretto.