Girava in auto senza motivo per le strade di Nichelino: multato di oltre 500 euro

Si era detto e stradetto che in questi giorni del lungo ponte pasquale i controlli da parte delle forze dell'ordine si sarebbero intensificati, eppure più di uno ha continuato ad andare in giro, incurante dei decreti e dei divieti imposti dall'emergenza coronavirus.

La Polizia locale di Nichelino ha pizzicato un 38enne che girava a borgo di una vettura per le vie della borgata Oltrestazione. L'uomo, fermato da una pattuglia di vigili urbani, subito si era mostrato restio nel dare le dovute motivazioni sul perché fosse in giro, non riuscendo a fornire una valida motivazione nel compilare la famosa autocertificazione: nessuna ragione dovuta a lavoro o a situazioni di urgenza indifferibili.

E' quindi scattata per lui una multa di 533 euro. E oggi, complice la bella giornata di sole, verranno intensificati i controlli nel parco del Boschetto, per verificare che non vi sia nessuno che pensa di fare il picnic come se fosse una normale Pasquetta.