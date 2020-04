Coronavirus, Nichelino e cintura sud blindati per la Pasquetta

Nichelino, Stupinigi e la cintura sud di Torino erano blindate oggi per la Pasquetta. E, fortunatamente, tutto è andato per il meglio.

I tradizionali ritrovi per i picnic e le grigliate, tipiche del giorno dopo la Pasqua, sono stati disertati. Ad iniziare dal parco del Boschetto di Nichelino per proseguire con il parco delle Vallere. A vigilare che non ci fossero in azione i furbetti del (barbecue del) coronavirus ci hanno pensato anche un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine, con Carabinieri e Polizia locale a controllare che non ci fossero sorprese.

A parte due persone uscite di casa senza giustificato motivo (e per questo multate) a Carmagnola, non si sono registrate sanzioni o situazioni negative. All'esterno del parco di Stupinigi, assieme alle forze dell’ordine si sono visti anche il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo (assieme all'assessore Fiodor Verzola) e quello di Candiolo Stefano Boccardo.

I controlli e i pattugliamenti proseguiranno fino a stasera, per garantire che la Pasquetta arrivi alla sua conclusione senza intoppi.