Prosegue l'impegno della Fondazione Martoglio nella lotta al coronavirus

La fondazione Mario e Ofelia Martoglio continua a partecipare attivamente lotta contro la pandemia in corso e ai suoi effetti negativi.

Dopo la donazione di 4 monitor multiparametrici per il reparto Covid dell’ospedale di Carmagnola, avvia in settimana il progetto “SoS Spesa - Vicini col cuore in questa emergenza” per la distribuzione di buoni spesa per generi alimentari di prima necessità e farmaci a persone e famiglie indigenti del Comune di Rivalta, sede della Fondazione.

L’iniziativa si avvale della collaborazione del Gruppo Caritativo Parrocchiale e dell’Associazione Commercianti e artigiani ACARC.