Coldiretti Piemonte: "3500 pasti a domicilio nella settimana di Pasqua con gli agriturismi di Campagna Amica”

Grande richiesta in Piemonte per la consegna dei pasti a domicilio: sono stati 3500 quelli consegnati in una settimana grazie al servizio degli agriturismi di Campagna Amica che hanno portato, soprattutto per le festività pasquali, gusto e tradizione nelle case.

Le famiglie, infatti, non hanno rinunciato a cercare soddisfazione nel cibo, nonostante siano state costrette, giustamente, a passare la Pasqua tra le mura domestiche.

“In questo momento difficile, i cuochi contadini continuano a cucinare per gli italiani, nel rispetto delle tradizioni e della stagionalità – afferma Stefania Grandinetti presidente degli Agriturismi di Campagna Amica del Piemonte - Il nostro obiettivo è garantire una tavola, anche per tutti i ponti di primavera, “apparecchiata” a casa direttamente con prodotti freschi e di qualità nell’ambito della campagna #MangiaItaliano e a difesa del Made in Piemonte, del territorio, dell’economia e del lavoro”.

“Una Pasqua diversa dal solito certamente – spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale – ma che ha visto anche un grande spirito imprenditoriale nell’adattarsi e reinventarsi per far fronte alle difficoltà. Ecco che sia gli agriturismi sia le aziende di Campagna Amica, oltre 120 in Piemonte, hanno aderito al servizio di consegna a domicilio per pasti e spesa offrendo un’opportunità sia a chi ha optato per mettersi ai fornelli sia a chi ha scelto di gustare le tipiche ricette del periodo. Continuano anche le azioni di solidarietà, attivate nelle varie province dalle federazioni Coldiretti e dalle aziende di Campagna Amica, che hanno già permesso di raggiungere 20 mila persone da inizio emergenza”.

Prosegue l’iniziativa della Spesa Sospsesa per cui è possibile fare una donazione tramite bonifico e Campagna Amica provvederà con quei soldi ad acquistare presso i suoi agricoltori dei prodotti di qualità che saranno consegnati gratuitamente alle famiglie più bisognose.