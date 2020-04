Coronavirus, gli operatori di Porta Palazzo vogliono riaprire: “Lasciateci lavorare” [FOTO e VIDEO]

Sono bastati solo pochi minuti per ribadire un concetto espresso più volte: gli operatori di Porta Palazzo, dopo tre settimane di chiusura del mercato all'aperto più grande d'Europa a causa del Coronavirus, vogliono riaprire in sicurezza. Per supportare le proprie istanze, questa mattina è andata in scena una manifestazione con tanto di distanziamenti, mascherine e guanti.

Una protesta pacifica e rispettosa, come esplicitato più volte anche via megafono, indirizzata ad istituzioni che hanno optato per una chiusura totale giudicata eccessiva e senza possibilità di repliche. I cartelli esposti dai manifestanti sono stati, a proposito, abbastanza eloquenti: “Mercatari e utenti messi in ginocchio, fateci lavorare” oppure “a Porta Palazzo non stiamo fermi, lotteremo con le mani e con i denti” o ancora “dateci modo di mostrarvi che possiamo lavorare in sicurezza”.

Come annunciato, gli operatori aspetteranno una preda di posizione da parte di Palazzo Civico; nel frattempo, residenti e associazioni invieranno alla sindaca Appendino una raccolta firme realizzata nei giorni scorsi su Change.org (più di mille le sottoscrizioni, ndr).

“Hanno fatto benissimo gli ambulanti di Porta Palazzo a protestare oggi per la scandalosa chiusura che l’amministrazione pentastellata del Comune di Torino continua ad infliggere al mercato all’aperto di piazza della Repubblica. Intanto la grande distribuzione continua a lavorare indisturbata”, dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte Maurizio Marrone. A presentare un'interpellanza già nella giornata di oggi sarà invece la capogruppo di Fdi in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi: "Vogliamo avere risposte chiare su cosa il Comune intenda fare riguardo al mercato di Porta Palazzo. Chiederò ufficialmente la convocazione di una commissione urgente con gli assessori competenti e il sindaco Appendino".