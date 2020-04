Porta Palazzo, slitta alla prossima settimana la decisione sull'eventuale riapertura del mercato ortofrutticolo

Slitta alla prossima settimana l’eventuale riapertura del mercato aperto di Porta Palazzo. La decisione è stata presa dal Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, che si è svolto stamattina.

Dal confronto tra il Prefetto Claudio Palomba, la sindaca Chiara Appendino, l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca e le forze dell’ordine, si è concordato di riesaminare nei primi giorni della prossima settimana la situazione dell’area mercatale di piazza della Repubblica sulla base del quadro sanitario del Coronavirus, “al momento ancora abbastanza critico”.

L’eventuale ritorno dei banchi di frutta e verdura nell’area di Borgo Dora verrà valutata sull’evolversi del contagio e sulle misure di contenimento che la Regione adotterà. La sindaca Chiara Appendino, come già fatto in passato, ha ribadito l’attenzione per la riapertura del mercato di Porta Palazzo “riconoscendone per il territorio e la cittadinanza l’importanza sia dal punto di vista economico, sia per la sua funzione di carattere sociale”.

Questa mattina gli operatori di piazza della Repubblica, dopo tre settimane di chiusura, hanno dato il via ad una manifestazione - con tanto di distanziamenti, mascherine e guanti- chiedendo appunto di poter tornare a vendere. Attualmente sono aperti la Tettoia dell’Orologio ed il V padiglione, con orari ridotti: questa settimana saranno aperti dal martedì al giovedì dalle 8 alle 14, il 17 aprile dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 7.30 alle 18.