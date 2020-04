Borgo Rossini Stories, la rassegna si chiude il 1° maggio

“Borgo Rossini Stories”, la rassegna creata dal libraio Rocco Pinto e dal giornalista Paolo Morelli, in queste settimane ha ottenuto un risultato più che soddisfacente, con quasi 30 racconti arrivati finora all’indirizzo email della libreria Il Ponte sulla Dora (via Pisa 46), che promuove l’iniziativa.

L’intento, in questo periodo di estrema difficoltà, è rafforzare il senso di comunità che unisce le persone, attraverso le storie legate al nostro quartiere.

“Anche le cose belle – afferma Paolo Morelli – hanno una conclusione, abbiamo quindi deciso di portare a termine questa esperienza positiva e pensare al futuro. Questo patrimonio di storie, donato da lettori e scrittori, è quanto porteremo con noi per affrontare insieme il possibile allentamento delle misure precauzionali legate alla pandemia in corso”.

“Borgo Rossini Stories”, quindi, chiuderà il 1° maggio. Sarà possibile inviare racconti fino al 25 aprile, sempre all’indirizzo email info@ilpontesulladora.it con oggetto “Borgo Rossini Stories”. Le scadenze ci aiuteranno a ricordare anche due date importanti, l’Anniversario della Liberazione e la Festa dei lavoratori. A nostro modo cercheremo di celebrare comunque i due momenti, anche se quest’anno non potremo farlo nelle piazze.

La rassegna, però, non si concluderà così, perché da adesso fino al 4 maggio i lettori potranno scegliere il racconto più bello. Sarà anche il momento in cui, stando alle disposizioni attuali, potremo tornare gradualmente alla nostra quotidianità abituale.

“Vogliamo dare un segnale di attenzione alle persone che hanno partecipato a questa iniziativa con entusiasmo – spiega Rocco Pinto – e per farlo ci rivolgiamo ancora a loro. Perché saranno loro stessi, chi ha scritto e i tanti che ci stanno leggendo, a scegliere il racconto più bello”. Il contributo che raccoglierà il maggior numero di preferenze sarà annunciato il 5 maggio, il suo autore riceverà un buono libri presso Il Ponte sulla Dora.

Ogni lettore potrà scegliere fino a tre racconti, scrivendo all’indirizzo email info@ilpontesulladora.it con oggetto “Racconto migliore”. Eccezion fatta per i contributi di curatori e promotori di Borgo Rossini Stories, che non potranno partecipare a questa selezione.

Sarà possibile inviare un’email con tutte le eventuali preferenze insieme, oppure scrivere di volta in volta, man mano che la rassegna andrà avanti, per poter leggere i racconti ancora in via di pubblicazione.