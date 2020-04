Ex Embraco, saltano gli stipendi arretrati e non c'è nemmeno l'advisor per trovare nuovi investitori. I sindacati: "Inaccettabile"

Un nulla di fatto: è questo l'esito dell'incontro che oggi Fim, Fiom e Uilm hanno avuto in videoconferenza con il Mise per fare il punto sulla situazione della ex Embraco di Riva di Chieri.

Dal tavolo, però, non sono emerse novità di rilievo. Le tre mensilità di salario arretrate non sono state sbloccate e non c'è traccia di potenziali investitori interessati allo stabilimento che Whirlpool pensava di aver affidato a Ventures. Lettera morta anche per la nomina dell’advisor che avrebbe dovuto svolgere questo compito: non è avvenuta. Si resta dunque alla scadenza di metà settembre, quando termineranno gli ammortizzatori sociali e i 400 lavoratori saranno licenziati.

“Per noi è inaccettabile, pur con l’emergenza in corso, che a due mesi e mezzo dall’ultimo incontro, il Mise non abbia avviato le azioni promesse - commentano Luigi Paone, segretario della Uilm di Torino e Vito Benevento, della segreteria Uilm di Torino -. Inaccettabile è anche il comportamento di Whirlpool che, con un cambio di strategia rispetto a quanto promesso il 3 febbraio scorso, penalizza i lavoratori in un momento in cui anche il pagamento delle mensilità arretrate sarebbe stato per loro un piccolo ma significativo sollievo. Ci aspettiamo a brevissimo una nuova convocazione per capire le vere intenzioni di Whirlpool nei confronti dei propri ex dipendenti”.

Molto critici anche Barbara Tibaldi, segretario nazionale Fiom e Ugo Bolognesi, responsabile ex Embraco per i metalmeccanici di Cgil: “Sono passati più di due mesi dall'ultimo incontro, e gli impegni presi in quella data su un percorso per una nuova industrializzazione non solo sono stati disattesi, ma vengono oggi ripudiati. I legali che rappresentano oggi Whirlpool hanno comunicato che quegli impegni non verranno rispettati, nemmeno per pagare i salari dei lavoratori. È inaccettabile, abbiamo chiesto al Governo un forte intervento politico, che sblocchi lo stallo tra Whirlpool e Ventures, per creare le condizioni per un progetto industriale. Invitalia è intervenuta per ricordare che nel decreto "cura Italia" ci sono strumenti per avviare produzioni di strumenti utili a combattere la pandemia, su questo Ministero e Regione Piemonte si sono impegnate a cercare possibili imprenditori. È urgente garantire ai lavoratori che stanno soffrendo questa situazione da moltissimi mesi la continuità dell'erogazione della cassa integrazione anche in questa fase drammatica e che tutte le questioni burocratiche trovino risposte veloci. Tutte le parti si sono impegnate in questo senso. Il Governo si è impegnato a riconvocare il tavolo nei prossimi giorni”.